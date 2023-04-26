Спецоперация 26 апреля 2023, 07:28 Российские артиллеристы поддержали штурм на Артемовском направлении в ДНР МО РФ: артиллеристы ВДВ на орудиях «Нона» поддерживают штурм на Артемовском направлении

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Российские артиллерийские подразделения ВДВ поддерживают наступления штурмовых отрядов на Артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий «Нона» Воздушно-десантных войск уничтожают живую силу и технику ВСУ.

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«Экипажи 120-мм самоходных орудий „Нона“ совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве.

Корректировать огонь им помогают беспилотники. Артиллеристы-десантники проявляют мужество и отвагу на поле боя. После выполнения боевых задач они оперативно меняют позиции.

Ранее ВС России пресекли попытку украинских войск перебросить резервы в Артемовск. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают действия штурмовых отрядов по овладению городом.