26 апреля 2023, 07:28
Российские артиллеристы поддержали штурм на Артемовском направлении в ДНР
МО РФ: артиллеристы ВДВ на орудиях «Нона» поддерживают штурм на Артемовском направлении
Российские артиллерийские подразделения ВДВ поддерживают наступления штурмовых отрядов на Артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий «Нона» Воздушно-десантных войск уничтожают живую силу и технику ВСУ.
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«Экипажи 120-мм самоходных орудий „Нона“ совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков», — уточнили в военном ведомстве.
Корректировать огонь им помогают беспилотники. Артиллеристы-десантники проявляют мужество и отвагу на поле боя. После выполнения боевых задач они оперативно меняют позиции.
Ранее ВС России пресекли попытку украинских войск перебросить резервы в Артемовск. ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают действия штурмовых отрядов по овладению городом.
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