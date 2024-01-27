27 января 2024, 09:56
Российские артиллеристы нанесли массированный удар по пехоте противника
Минобороны: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении артиллеристы 6-й общевойсковой армии уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Российские военные нанесли массированный удар по пехоте противника в укрепленном опорном пункте.
Реклама
«Боевую задачу выполнили артиллеристы на реактивных системах залпового огня БМ-21 „Град“», — передали в ведомстве.
Позиции украинских боевиков выявили с помощью беспилотника и передали точные координаты артиллеристам. Бойцы армии России открыли огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами. После с помощью дрона военные убедились, что цель была уничтожена.
Ранее российские военные нанесли 13 групповых ударов по военным предприятиям Украины. Атаки вели с помощью ракет и беспилотников, все цели, в том числе арсеналы и военную аэродромную инфраструктуру, удалось уничтожить.
Беспилотники
Военные
ВСУ
Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
Реклама
Реклама