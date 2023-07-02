Спецоперация 02 июля 2023, 09:18 Российские артиллеристы ликвидировали украинский Starlink под Артемовском Группировка войск «Юг» уничтожила станцию спутниковой связи Starlink ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы в ходе специальной военной операции уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником „Лелека-100“», — сообщил он.

Реклама

По словам военного, российские бойцы на Соледаро-артемовском направлении также уничтожили узел связи и пикап с группой пехоты противника. В районе Берховки отразили атаку штурмовиков ВСУ. Астафьев рассказал, что около 30 украинских военнослужащих при поддержке тяжелой техники пытались прорвать российскую оборону, это им сделать не удалось. Неудачная атака обернулась потерей двух танков и живой силы ВСУ.

Накануне российские военные пресекли попытки контрнаступления украинских боевиков в Артемовском районе ДНР. В результате противник потерял более 200 военнослужащих, пять танков, восемь БМП и другую технику.