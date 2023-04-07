Спецоперация 07 апреля 2023, 07:26 Российские силы поразили пункт одесской морской охраны под Херсоном Группировка «Днепр»: российские силы поразили пункт одесской морской охраны под Херсоносом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативно-тактическая авиация России нанесла удар по одесской морской охране, переброшенной в Херсонскую область. Противник потерял 50 человек. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев в комментарии РИА «Новости».

«На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское», — сказал он.

Реклама

Артиллеристы группировки «Днепр» при контрбатарейной борьбе уничтожили два минометных расчета ВСУ. Все случилось около населенных пунктов Никольское и Береговое.

Ранее российский президент Владимир Путин дал указание принять дополнительные меры по контрразведке, розыску и обнаружению террористов в новых регионах России. Эту тему он поднял на заседании Совета безопасности страны.