20 января 2023, 16:25
Российская журналистка Елсукова получила серьезное ранение в зоне СВО
Редакция Readovka сообщила о ранении уехавшего в Соледар военкора Анастасии Елсуковой
Специальный борт потребовался для эвакуации раненной на линии боевого соприкосновения в районе Соледара журналистки издания Readovka Анастасии Елсуковой. Как сообщила редакция, у девушки раздроблено колено.
Военный корреспондент Анастасия Елсукова получила ранение во время выполнения редакционного задания в Соледаре.
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Во время нахождения в непосредственной близости от линии фронта она получила ранение в ногу. В результате колено оказалось раздроблено.
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Журналистку эвакуировали в госпиталь Первомайска бойцы частной военной компании «Вагнер». Врачи приступили к операции. Для того чтобы все завершилось благополучно, требуется специальный борт.
Журналистика
Специальная военная операция РФ на Украине
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