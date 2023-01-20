Спецоперация 20 января 2023, 16:25 Российская журналистка Елсукова получила серьезное ранение в зоне СВО Редакция Readovka сообщила о ранении уехавшего в Соледар военкора Анастасии Елсуковой РИА «Новости»

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Специальный борт потребовался для эвакуации раненной на линии боевого соприкосновения в районе Соледара журналистки издания Readovka Анастасии Елсуковой. Как сообщила редакция, у девушки раздроблено колено.

Военный корреспондент Анастасия Елсукова получила ранение во время выполнения редакционного задания в Соледаре.

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Во время нахождения в непосредственной близости от линии фронта она получила ранение в ногу. В результате колено оказалось раздроблено.

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Журналистку эвакуировали в госпиталь Первомайска бойцы частной военной компании «Вагнер». Врачи приступили к операции. Для того чтобы все завершилось благополучно, требуется специальный борт.