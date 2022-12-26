Спецоперация 26 декабря 2022, 02:54 Российская войсковая ПВО сбила более 160 самолетов и вертолетов ВСУ с начала спецоперации Начальник войсковой ПВО Леонов: 160 самолетов и вертолетов ВСУ сбили за время спецоперации РИА «Новости»

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Российская войсковая ПВО уничтожила более 160 украинских самолетов и вертолетов за время проведения спецоперации. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО ВС РФ Александр Леонов в интервью «Красной звезде».

«По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60% от общего числа их потерь», — заявил он.

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По словам Леонова, украинская армия не только лишилась 160 самолетов и вертолетов, но и осталась без трех тысяч дронов, а также 1,7 тысячи ракет и реактивных снарядов. Среди уничтоженных целей оказались ракеты американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

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Как уточнил военный, на вооружении войсковой ПВО стоят зенитные ракетные системы С-300В4. Они нужны для противодействия головным частям баллистических ракет. Еще их используют против самолетов обнаружения и управления АВАКС. Помимо С-300В4, российским военнослужащим поставляют ЗРК средней дальности «Бук-М3» и «Тор-М2». Эти комплексы уничтожили 65% от всех пораженных средств воздушного нападения ВСУ.