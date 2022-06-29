Российская техника против иностранной на Украине: победа очевидна

ВСУ уже несколько дней не обстреливают Донецк. Это связано с тем, что Россия приняла решительные меры. Российские военные использовали новые БПЛА ZАLА. Украина несет потери, но при этом у нее есть хорошее иностранное вооружение. Например, американские HIMARS и немецкие PzH 2000. Об этом «360» заявил военный историк, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов.

Далее — его прямая речь.

Сегодня представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский выступал и очень важную фразу, на мой взгляд, сказал. Он сказал, что первое , что мы должны сделать, — это обеспечить безопасность народов ДНР и ЛНР и территории России от возможных агрессивных действий со стороны Украины. То есть операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена именно эта задача. Я полагаю, что территорией ЛНР и ДНР мы не ограничимся, потому что у ВСУ появляются дальнобойные артиллерийские системы залпового огня. Это значит, где-то минимум 100–200 километров нам нужно будет территории, прилегающей к ДНР. Эту территорию тоже нужно будет брать под свой контроль для того, чтобы безопасность была полностью обеспечена.

Дальше, если брать район Донецка, то обратите внимание: также идет речь об обстрелах артиллерийских.

Но уже центр Донецка не обстреливают. Уже несколько дней. Это связано с тем, что мы приняли решительные меры, чтобы ликвидировать дальнобойные артиллерийские системы, которые использовала Украина. Мы использовали наши новые БПЛА ZALA

Они полностью подготовлены из композитных материалов, там используются электродвигатели. Композитные материалы не позволяют обычным локаторам видеть эту цель полноценно, а электродвигатель работает бесшумно. Он не нагревается в ходе работы сильно.

Про реактивную систему залпового огня HIMARS

HIMARS — система достаточно интересная, своеобразная. Дальность стрельбы — 70 километров. Особенность новых ракет, которые поставляют Британия и США, М30, М31, в том, что они могут поражать цель на расстоянии 70 километров, каждая ракета может выводить индивидуально. Здесь каждую ракету можно корректировать. Одновременно на определенном квадрате можно уничтожить шесть целей с достаточно большой точностью, в этом опасность этой системы.

Источник фото: wikipedia

Как с ней бороться. Зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Панцирь» по таким целям работают успешно, сирийский опыт это подтвердил. «Бук-М2», «Бук-М3» с такими целями легко справляются. Из-за того, что такие средства маневрируют, мы не можем создать сплошную систему ПВО, у нас просто таких комплексов в таком количестве не хватает. Поэтому нужно отслеживать эти системы, наносить по ним удар и уничтожать.

Потери ВСУ в личном составе, по данным Игоря Конашенкова, стали уже критические. Потери составляют где-то 80%

САУ PzH 2000

Мы бьем по РСЗО. Под Донецком нам удалось вывести из строя американские системы. Из 108 САУ 777 осталось только 34 боеготовых. Думаю, такая же история будет с гаубицами «Цезарь» и с немецкими Panzerhaubitze (PzH 2000 — прим. ред.)

Panzer — это новейшие системы. Я считаю, что из того, что поставляется на Украину, это лучшие САУ. Ствол этой гаубицы — 52 калибра длиной, ствол хромированный. Мы делаем кованые стволы, но они не хуже, а по количеству выстрелов — даже лучше. Полностью электрифицированная — информация может поступать извне, по интернету. Целеуказание, автоматическое наведение. Стрельба занимает максимум минуту, от силы полторы.