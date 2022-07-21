Российская связь появится в еще одном регионе Украины

Российские операторы сотовой связи вскоре начнут работать в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Пока не известно, какие именно операторы начнут работу. Власти военно-гражданской администрации ведут переговоры с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, пояснил Ганчев, который прибыл в Донецк на встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Мы ожидаем заход в Харьковскую область операторов „Ростелекома“ и будем как раз сейчас вести переговоры, кто конкретно будет первым мобильным оператором связи. <…> Сейчас ведутся переговоры с Минсвязи РФ», — заявил он.

На российскую мобильную связь и интернет еще в конце мая перешли Херсонская и Запорожская области, сообщало РИА ФАН.