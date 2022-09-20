Российская система «Ураган» разбила позицию ВСУ | 360°

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20 сентября 2022, 08:47

Российская система «Ураган» разбила позицию ВСУ

Минобороны России показало работу расчетов РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

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Российская армия применила в спецоперации на Украине реактивную систему залпового огня «Ураган». Боевую работу расчетов Центрального военного округа показало Минобороны России.

«Работы много, работаем часто», — рассказал начальник одного из расчетов.

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Разведка обнаружила позицию Вооруженных сил Украины. Боевые машины выдвинулись, провели развертывание и нанесли ракетные удары реактивными снарядами калибром 220 миллиметров. По словам военнослужащего, попасть в цель удалось с первого раза — первой очередью противника накрыли огнем, второй подавили. Беспилотники помогли скорректировать удар.

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РСЗО «Ураган» часто используют при проведении спецоперации. Она предназначена для ударов по местам сосредоточения бойцов, в том числе по укрытым позициям, легкобронированной технике, командным пунктам, артиллерийским подразделениям, узлам связи и другим объектам. В Минобороны России заявили, что эти системы ценят за мобильность и огневую мощь.

Минобороны РФ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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