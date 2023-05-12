12 мая 2023, 05:32
Российская система ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» и беспилотник над Харьковом
Российская система ПВО уничтожила украинскую тактическую ракету «Точка-У» и беспилотник «Валькирия» в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны Сергей Зыбинский, написал ТАСС.
«Расчетом зенитно-ракетного комплекса „Тор-М2“ на территории Харьковской области сбита баллистическая ракета „Точка-У“», — сказал Зыбинский.
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Также в районе Куземовки огнем ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали беспилотник «Валькирия».
За минувшие сутки силы группировки «Запад» уничтожили минометный расчет. Для этого использовали САУ «Мста-С».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.
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