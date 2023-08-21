Спецоперация 21 августа 2023, 14:46 Российская система ПВО сбила Су-25 украинской армии в ДНР Минобороны: российская система ПВО сбила Су-25 ВСУ в районе Старорайского в ДНР РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — указали в ведомстве.

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Кроме того, российская ПВО сбила три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS за сутки. За этот же период с помощью средств противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Дроны противника сбили в районах населенных пунктов Кременная и Кривошеевка в ЛНР, Красная Поляна, Берестовое, Степное и Горловка в ДНР, а также Владимировка в Херсонской области.

Всего сначала СВО российские силы уничтожили 462 самолета и 246 вертолетов ВСУ. За все время спецоперации ВС РФ ликвидировали 5913 беспилотников украинской армии.

Ранее ВСУ лишились двух штурмовиков Су-25 за сутки. Один военный самолет противника сбили в Донецкой Народной Республике, а второй — в Запорожской области.