Важное 11 апреля 2023, 13:26 Российская система ПВО перехватила 4 HIMARS ВСУ в зоне СВО Минобороны: российская система ПВО перехватила 4 HIMARS и снаряд GLSDB ВСУ U.S. Department of Defense

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемый реактивный снаряд GLSDB ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал он.

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По словам Конашенкова, также удалось уничтожить девять беспилотников ВСУ около населенных пунктов Марьинка, Еленовка и Веселое в Донецкой Народной Республике и рядом с Новой Маячкой и Маринским в Херсонской области.

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