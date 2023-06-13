Спецоперация 13 июня 2023, 08:05 Российская система минирования «Земледелие» остановила атаки западной бронетехники ВСУ в зоне СВО ВС России в зоне СВО применили систему минирования «Земледелие», уничтожающую технику ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия в зоне проведения специальной военной операции впервые массированно применила систему минирования «Земледелие». Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, с помощью минирования российские военнослужащие уничтожают западную технику, поставленную Украине. По словам военного эксперта Ильи Крамника, только на одном участке на минах подорвались шесть бронированных машин Leopard 2R HMBV, полученных от Финляндии.

Реклама

«Земледелие» представляет собой боевую машину, оснащенную 50 направляющими калибра 122 миллиметров, которые позволяют вести залповый огонь. Она использует как противопехотные, так и противотанковые мины. По сути, это аналог «Градов» и «Смерчей». Дальность стрельбы «Земледелия» варьируется от пяти до 15 километров, точность обеспечивается современными средствами навигации.

Ранее об уязвимости немецких танков Leopard рассказал американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, эта техника легко уничтожается противотанковыми минами. Он отметил, что танков Leopard должно быть либо много, либо от них нужно вообще отказаться.