Спецоперация 01 июня 2023, 07:17 Российская РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области Минобороны: российская РСЗО «Смерч» ударила по пункту управления ВСУ в Трудовом РИА «Новости»

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Реактивная система залпового огня «Смерч» группировки ВС России «Восток» ударила по пункту управления ВСУ в селе Трудовое Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Его процитировало РИА «Новости».

«Реактивной системой залпового огня „Смерч“ нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом», — рассказал Чехов.

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Он добавил, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» нанесли результативный удар по двум опорным пунктам ВСУ в районе сел Степовое и Привольное.

Стало известно и о других достижениях группировки «Восток» на Запорожском направлении. Удалось обнаружить и уничтожить минометным огнем украинскую разведывательную группу на севере от села Лобковое. В Полтавке и Малой Токмачке расчеты российских САУ «Гвоздика» ударили по живой силе противника в пунктах временной дислокации.

Военным группировки «Юг» также удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении, в Великой Новоселке. Также под огонь попали расчет противотанкового ракетного комплекса боевиков возле Пречистовки и их опорный пункт на юге от Водяного.

Наконец, бронегруппа мотострелкового соединения ликвидировала украинский расчет противотанкового гранатомета в районе Новомихайловки, а экипаж ТОС-1 «Солнцепек» — опорный пункт в районе Угледара.