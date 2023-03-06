Спецоперация 06 марта 2023, 09:18 Российская разведка сообщила об истощении сил ВСУ под Кременной Российский разведчик сообщил о слабой подготовке ДРГ ВСУ под Кременной Сайт президента Украины

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Силы диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, которые скрываются в лесополосах под Кременной, истощены. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил старший разведгруппы специального назначения с позывным Артист.

«Конечно, у них есть тоже разведгруппы, но подготовка у них гораздо хуже. Силы истощены, мне их в какой-то момент жалко становится, их спецы — это, грубо говоря, наши обычные подразделения», — сказал он.

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Между тем среди бойцов ВСУ выявили дезертирство. По информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, под Кременной заметили небольшую группу украинских боевиков, скрывающихся от своих командиров.

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Ранее Марочко отметил, что ВСУ испытывают острый дефицит воды и провизии в районе Кременной. Подразделения, обеспечивающие доставку продуктов для украинских боевиков, теряют личный состав и технику. График сбился, поэтому бойцы ВСУ вынуждены пить воду из луж, уточнил военный эксперт.