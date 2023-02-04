Спецоперация 04 февраля 2023, 14:56 Российская ПВО за сутки уничтожила 13 дронов, снаряды РСЗО и «Точку-У» противника Минобороны: российские силы ПВО за сутки уничтожили 13 украинских дронов РИА «Новости»

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Российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников ВСУ, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также тактическую ракету «Точка-У». Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны сбили в районах Райгородки, Белогоровки, Кременной, Голикова, Краснореченского (ЛНР), Александровки, Новоселовки, Старомайорского (ДНР), Малой Токмачки, Степановки Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

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Кроме того, ПВО сбила четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, а также одну тактическую ракету «Точка-У» в районах Оборотновки, Гончаровки (ЛНР) и населенного пункта Терны (ДНР).

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На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе Новокаиры Херсонской области. Также в этой области российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Токаревки.