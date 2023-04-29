Спецоперация 29 апреля 2023, 14:41 Российская ПВО уничтожила вертолет Ми-8 ВСУ в ЛНР Минобороны: российская ПВО поразила украинский вертолет Ми-8 в ЛНР РИА «Новости»

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ВСУ за минувшие сутки лишились вертолета Ми-8. Боевую машину противника уничтожили средства российской ПВО в Луганской Народной Республике в районе Райгородки, сообщили в Минобороны.

Помимо этого, противовоздушная оборона ВС России перехватила четыре снаряда системы HIMARS и 14 беспилотников в районах населенных пунктов Котляровка и Токаревка в Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка в ЛНР, а также Кирилловка и Славное в Донецкой Народной Республике.

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Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 413 самолетов противника, 230 вертолетов, более 3900 беспилотников, 421 ЗРК, 8904 танка и других боевых бронированных машин, свыше 1090 боевых машин РСЗО, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 9840 единиц специальной военной автомобильной техники.