Спецоперация 31 марта 2023, 16:05 Российская ПВО уничтожила 3 украинских беспилотника за сутки Минобороны России: ПВО перехватила 3 снаряда HIMARS и уничтожила 3 беспилотника ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожила три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Реклама

Также отечественная ПВО уничтожила три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый в Херсонской области.

На Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Там же Вооруженные силы Украины лишились порядка 85 бойцов, трех боевых бронемашин, трех пикапов и гаубицы Д-20.

Военные Южной группировки войск ликвидировали 260 боевиков и наемников ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки. На Херсонском направлении за 24 часа российская сила поразила до 30 украинских бойцов. Также в том районе подразделения ВСУ лишились 16 автомобилей и самоходной гаубицы «Акация».