Спецоперация 07 июля 2023, 15:08 Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области Минобороны: средства ПВО ВС России сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — указали в министерстве.

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Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Также средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников противника. БПЛА сбили в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка в ЛНР, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка в ДНР.

Ранее российская система ПВО сработала над Белгородским районом и Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько воздушных целей сбили на подлете к городу.