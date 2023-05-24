24 мая 2023, 17:54
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Минобороны России: средства ПВО сбили украинский самолет Миг-29 и 20 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны <…> сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — рассказали в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что удар нанесли в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.
Российские бойцы также уничтожили 20 украинских БПЛА в районах нескольких населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. В течение суток российским военным удалось перехватить 16 снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала СВО ВСУ потеряли уже 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 293 беспилотных летательных аппарата.
По данным Минобороны, подразделения ВС РФ за прошедшие сутки ликвидировали порядка 400 боевиков ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и других направлениях.
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