Спецоперация 24 мая 2023, 17:54 Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР Минобороны России: средства ПВО сбили украинский самолет Миг-29 и 20 беспилотников РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны <…> сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — рассказали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что удар нанесли в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Российские бойцы также уничтожили 20 украинских БПЛА в районах нескольких населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. В течение суток российским военным удалось перехватить 16 снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли уже 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 293 беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны, подразделения ВС РФ за прошедшие сутки ликвидировали порядка 400 боевиков ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и других направлениях.