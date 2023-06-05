Спецоперация 05 июня 2023, 13:52 Российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 в ДНР Минобороны: средства ПВО РФ сбили украинский истребитель Су-27 в районе Закотного в ДНР РИА «Новости»

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Российские средства ПВО нанесли удар по украинскому истребителю Су-27 в районе села Закотного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — заявил он.

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Конашенков добавил, что российская ПВО перехватила восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС Россиии уничтожили 13 украинских беспилотников. Дроны сбили в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана в Харьковской области, Золотаревка, Кременная в ЛНР, Владимировка, Кирилловка и Старомлыновка в ДНР, Забарино в Херсонской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО сбили несколько украинских БПЛА рядом с Курском. Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что город надежно защищен.