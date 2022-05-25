Российская ПВО с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»

С начала спецоперации на Украине российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС РФ уничтожены около 90 ударных дронов „Байрактар“ производства Турции», — привело агентство слова своего собеседника. Он также отметил, что в указанное число не входят уничтоженная техника в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами.

По словам источника агентства, дроны «Байрактар» — это проста цель для таких российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3». Это, как объяснил собеседник издания, происходит из-за «относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности» этих дронов.

Турецкие беспилотники, как отметил он, имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс. Они могут атаковать за один заход только одну цель. Это, как объяснил собеседник агентства, также уменьшает их живучесть, поскольку «на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%».

На этой неделе стало известно, что ВС РФ крылатыми ракетами поразили перебрасываемую в Донбасс технику 10-й бригады ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования за 24 часа удалось поразить четыре пункта управления, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут (ДНР), а также шесть складов боеприпасов в районах нескольких населенных пунктов в ЛНР.