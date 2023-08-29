Российская ПВО перехватила украинскую ракету «Нептун» | 360°

Важное 29 августа 2023, 13:55 Российская ПВО перехватила украинскую ракету «Нептун» Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун» в зоне СВО РИА «Новости»

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Действующие в зоне специальной военной операции средства противовоздушной обороны российских войск за минувшие сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что также за сутки уничтожили 27 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками по селам Шипиловка и Залиман, поселкам Софиевка и Житловка, а также городу Кременная Луганской Народной Республики, селам Кирилловка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, поселку Мирное и селу Нестерянка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 422 зенитных ракетных комплекса, 11 555 танков и боевых бронированных машин, 1146 РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 508 единиц специальной военной автомобильной техники.