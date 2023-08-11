11 августа 2023, 13:40
Российская ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS
Минобороны: силы ПВО России перехватили два снаряда HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда американского производства HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он также доложил, что над Харьковской областью, Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской областью удалось сбить 16 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали в районах Купянска, Лисичанска, Артемовска, Волновахи, Орехова и Гуляйполе.
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Количество беспилотников, обезвреженных с начала спецоперации, превысило 5,6 тысячи. За это время российские силы также уничтожили 11,2 тысячи танков, около 12,1 тысячи специальных военных автомобилей, 458 самолетов и 245 вертолетов, более 400 зенитных ракетных комплексов и свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня.
Игорь Конашенков также отчитался о том, что ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья.
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