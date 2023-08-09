Спецоперация 09 августа 2023, 17:49 Российская группировка «Запад» продолжила наступать на Купянском направлении Минобороны: группировка «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении РИА «Новости»

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Штурмовики российской группировки войск «Запад» в последние сутки продолжили наступательные действия на Купянском направлении и улучшили тактическое положение. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Он отметил, что штурмовые отряд использовали результаты огневого поражения авиации и артиллерии и действовали «на широком фронте в своих зонах ответственности». Российским силам удалось за сутки отразить шесть атак и контратак четырех механизированных бригад ВСУ на этом направлении, в районе Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка под Харьковом.

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Помимо этого, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригаде теробороны в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области. Армия противника потеряла до 75 человек, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и две бронемашины.