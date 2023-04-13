Спецоперация 13 апреля 2023, 08:55 Российская группировка «Запад» поразила установку Krab в зоне СВО Группировка ВС России «Запад» уничтожила польскую САУ Krab в зоне СВО Пресс-служба Минобороны

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Бойцы из группировки «Запад» во время контрбатарейной борьбы уничтожили с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь» САУ Krab польского производства, а также танк. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» полковник Сергей Зыбинский, написало РИА «Новости».

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ 2С19 „Мста-С“ под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами „Краснополь“ уничтожил САУ Krab польского производства и танк противника в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное», — сказал он.

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Расчет 120-миллиметрового миномета «Сани», которым командовал сержант Вадим Даниленко, осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ ВСУ около населенного пункта Ивановка.

Всего в течение дня военные из группировки «Запад» ликвидировали на Купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Кроме того, удалось сорвать три ротации представителей ВСУ.

Ранее на этой неделе Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Запад» артиллерией и авиацией ударили по скоплению украинских сил на Купянском направлении. Противник потерял более 30 военнослужащих.