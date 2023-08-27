Спецоперация 27 августа 2023, 08:00 Российская группировка «Днепр» за сутки уничтожила три лодки с украинскими диверсантами Группировка «Днепр» уничтожила три лодки с украинскими диверсантами РИА «Новости»

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Военнослужащие российской группировки «Днепр» в течение суток уничтожили три лодки с украинскими диверсантами. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Маломерные быстроходные судна, а также до шести человек из личного состава ВСУ ликвидировали в районах Бургунки и Садового в Херсонской области.

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Кроме того, во время контрбатарейной борьбы возле Токаревки российская артиллерия подавила и уничтожила орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами. В окрестностях Зеленовки операторы ударных беспилотников «Ланцет» нашли и ликвидировали гаубицу американского производства М777.

Помимо этого, силы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение по трем пунктам временной дислокации украинских военнослужащих в Очакове, Тягинке и Никольской. Удалось также уничтожить склад боеприпасов в районе Дмитровки.

Ранее стало известно, что ВС России поразили пункт управления украинской бригады теробороны возле населенного пункта Торское в ДНР.