Спецоперация 03 декабря 2023, 11:35 Российская ДРГ уничтожила группу бойцов ВСУ под Черниговом РВ: российская ДРГ пленила украинского пограничника под Черниговом РИА «Новости»

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Российская диверсионно-разведывательная группа зачистила позиции ВСУ в Черниговской области и захватила в плен одного сотрудника украинской госпогранслужбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Спецназ проходит через границу и активно уничтожает украинских военных на севере», — говорится в посте.

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Военкоры привели данные украинских СМИ о том, что причиной случившегося стали халатность бойцов ВСУ на позиции, отсутствие контроля со стороны командования и большой опыт российского спецназа.

Утром стало известно, что российская группировка войск «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении до 110 бойцов ВСУ. Авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Константиновке и Угледаре и в районе Макаровки. Опорные пункты украинских войск ликвидировали в районах Никольского, Новодонецкого и Новомихайловки, применив тяжелую огнеметную систему.