Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 бойцов ВСУ | 360°

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Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 бойцов ВСУ

Минобороны: российская авиация уничтожила в ДНР до 60 бойцов ВСУ

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Авиация российских ВКС нанесла удар и уничтожила два танка ВСУ и до 60 украинских военнослужащих в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что ударами ВКС уничтожены более 280 бойцов ВСУ в районах Давыдов Брод и Новая Каменка в Херсонской области, в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на Купянском направлении.

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«На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты», — сказал он.

По его словам, российские военные уничтожили 120 бойцов ВСУ, 12 боевых бронированных машин, пять танков и 14 автомобилей.

Минобороны РФ

ДНР

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