Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24 | 360°

27 октября 2022, 09:27
Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24
Командир экипажа МиГ-31 сообщил об уничтожении украинского самолета Су-24
Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24 в ходе специальной операции на Украине. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир экипажа Миг-31.
По его словам, изначально радиолокационная станция обнаружила движение самолета противника и получила подтверждение с воздушного пункта управления.
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Далее в дело вступили российские экипажи МиГ-31, которые оперативно начали преследовать цель.
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«Выполнили наведение. Самолет противника пытался маневрировать, произвели пуск ракет большой дальности, потом получили подтверждение уничтожения цели», — рассказал командир экипажа.
Ранее Министерство обороны России показало на видео обучение мобилизованных россиян на полигоне в Калининградской области. Военнослужащие прошли курсы медицинской, огневой, инженерной и тактической подготовки, занятиями руководили только опытные офицеры.
Также появились кадры обучения мобилизованных работе с передовыми минометами «Сани», предназначенными для уничтожения техники, вооружений и скоплений живой силы противника.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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