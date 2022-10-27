Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24 | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 09:27 Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24 Командир экипажа МиГ-31 сообщил об уничтожении украинского самолета Су-24 РИА "Новости"

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Российская авиация уничтожила украинский самолет Су-24 в ходе специальной операции на Украине. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир экипажа Миг-31.

По его словам, изначально радиолокационная станция обнаружила движение самолета противника и получила подтверждение с воздушного пункта управления.

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Далее в дело вступили российские экипажи МиГ-31, которые оперативно начали преследовать цель.

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«Выполнили наведение. Самолет противника пытался маневрировать, произвели пуск ракет большой дальности, потом получили подтверждение уничтожения цели», — рассказал командир экипажа.

Ранее Министерство обороны России показало на видео обучение мобилизованных россиян на полигоне в Калининградской области. Военнослужащие прошли курсы медицинской, огневой, инженерной и тактической подготовки, занятиями руководили только опытные офицеры.

Также появились кадры обучения мобилизованных работе с передовыми минометами «Сани», предназначенными для уничтожения техники, вооружений и скоплений живой силы противника.