Российская авиация уничтожила украинский Миг-29

Российская авиация уничтожила украинский самолет Миг-29 в небе над городом Краматорск в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Военный добавил, что российские вооруженные силы ударом высокоточных ракет уничтожили дивизион 14-й механизированный бригады ВСУ. Также ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов к американским гаубицам.

Конашенков рассказал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала специальной операции на Украине российские вооруженные силы уничтожили до пяти тысяч единиц бронированной техники и артиллерии ВСУ, сообщил Конашенков.