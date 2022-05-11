Российская авиация уничтожила три склада ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация в ночь на 11 мая уничтожила 93 военных объекта Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Силы ВС РФ разбили два пункта управления, 69 районов сосредоточения бойцов и военной техники, три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Всего с начала спецоперации военные уничтожили 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 302 зенитно-ракетных комплекса, 360 установок реактивных систем залпового огня, 2808 единиц специальной военной автомобильной техники, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также Минобороны РФ показало работу Воздушно-десантных войск и боевой вылет сверхманевренных истребителей Су-35С, которые используются в проведении спецоперации.