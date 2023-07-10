Спецоперация 10 июля 2023, 08:22 Российская авиация уничтожила скопление ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: Су-25СМ «Грач» уничтожили бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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Штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа (ЦВО) ударили по противнику на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России, написало РИА «Новости».

Штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по украинским военным. ВС России применили 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

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«Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования», — заявил летчик с позывным «Себастьян».

Командование группировки ЦВО обратило внимание на высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, выполняющих боевые задачи в любых погодных условиях. Су-25 нужен для поддержки сухопутных войск над полем боя в любое время суток при прямой видимости цели. Также его задействуют для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях круглосуточно.