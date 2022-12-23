Спецоперация 23 декабря 2022, 16:46 Российская авиация уничтожила опорные пункты ВСУ в районе Артемовска Минобороны: ВКС РФ уничтожили опорные пункты украинских военных в районе Артемовска РИА «Новости»

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ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили опорные пункты украинской армии в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, противник потерял более 80 военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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Российские военные при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении, подчеркнули в министерстве.

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На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ уничтожили до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного (ДНР).

За сутки ВСУ лишились двух складов артиллерийских боеприпасов в районе Новоселидовки в Донецкой Народной Республике. В районе Ивано-Дарьевки, также расположенной на территории ДНР российские военные уничтожили станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе Харькова ВС РФ нанесли удар по радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300.