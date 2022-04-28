Российская авиация уничтожила два склада вооружения ВСУ

Российская авиация высокоточными ракетами воздушного базирования поразила два склада вооружений ВСУ в городе Барвенково Харьковской области и поселке Ивановка в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также воздушные силы РФ поразили четыре военных объекта Украины.

Всего в течение прошедшей ночи авиация выполнила 408 боевых задач, в ходе которых поражены 323 района сосредоточения живой силы противника и 18 пунктов управления.

С начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 614 беспилотников, 111 вертолетов, 142 самолета, 2623 танка, 276 ЗРК, 1146 минометов и оружия полевой артиллерии, 299 установок реактивных систем залпового огня и 2431 единицу военной автомобильной техники.

Конашенков сообщил, что в небе над Луганской Народной Республикой российские ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24.