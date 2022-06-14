Российская авиация уничтожила более 350 нацистов на Украине

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ уничтожила более 350 украинских нацистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

Авиация России поразила 101 район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Уничтожили свыше 350 украинских националистов. Также нанесли удары по трем пунктам управления, 13 танкам и другим бронированным боевым машинам, шести установкам реактивных систем залпового огня «Град». Поразили 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.