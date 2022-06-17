Российская авиация уничтожила более 200 украинских националистов за сутки

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить более 200 националистов, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в Красной Горе и Артемовске ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Лисичанска ЛНР ликвидировали склад боеприпасов. Также уничтожены 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО и девять спецавтомобилей.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Мазановки Харьковской области и 15 беспилотников над ДНР, ЛНР, Николаевской и Харьковской областями. В районе Чернобаевки Херсонской области сбит Bayraktar TB-2.

В районе Красного Луча ЛНР удалось перехватить ракету оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Еще восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» перехвачены в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Липцы Харьковской области, Верхнеторецкое и Новоселка ДНР и Николаевка ЛНР.