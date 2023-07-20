Спецоперация 20 июля 2023, 01:12 Российская авиация ударила по скоплению ВСУ на Ореховском направлении РИА «Новости»

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Российская авиация нанесла удары по скоплению украинских войск и бронетехники на Ореховском направлении в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

Противнику не дают возможность усилить наступление на участке в районе Работино, отметил политик.

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«Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино», — рассказал глава движения «Мы вместе с Россией».

Российские войска не дают противнику приблизиться к первой линии обороны, накрывая его шквальным огнем, пояснил Рогов.

Ранее сообщалось, что ВСУ концентрируют ресурсы для удара по Запорожской АЭС. Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной. Российским военным для решения боевых задач передали партию специализированного оборудования, в том числе квадрокоптеры, антидроновые ружья, металлоискатели и прицелы ночного виденья.