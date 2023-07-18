Спецоперация 18 июля 2023, 07:00 Российская авиация ударила по лагерю украинской армии вблизи Серебрянки и Северска Авиация группировки «Юг» нанесла удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российская авиация поразила управляемыми боеприпасами УПАБ-500 пункты временной дислокации украинских войск в ДНР. Об успехах группировки войск «Юг» за день сообщил РИА «Новости» начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — сказал он.

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Группы военных Вооруженных сил Украины настигли около Курдюмовки и Клещеевки. Удары по ним нанесли вертолеты армейской авиации. Артиллеристы ударили по складу боеприпасов в районе Верхнекаменского, ракетчики Южного военного округа — по лагерям третьей горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад в Константиновке, складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов, расположению Службы безопасности Украины в Краматорске.

Около населенных пунктов Белогоровка и Ступочки, по словам Вадима Астафьева, вывели из строя украинские минометы калибра 120 миллиметров.

Российские войска взяли под контроль поселок Новоселовское в ЛНР по пути на Купянск. Они отвоевали оставшийся участок лесополосы, сообщили военкоры.