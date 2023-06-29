29 июня 2023, 07:50
Российская авиация ударила по группе боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: авиация ВС РФ ударила по группе боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ и уничтожила танк на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобороны.
Авиационный наводчик Центрального военного округа, получив соответствующую задачу, определил координаты для эффективного удара, и затем штурмовики Су-25 начали атаку неуправляемыми ракетами. Бронемашину ВСУ ликвидировал ударный вертолет Ка-52.
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В процессе операции наводчик контролировал действия противника и своевременно сообщал о них российскому командованию. Работа наводчика позволяет наносить точное поражение войскам и военной технике противника всеми видами авиации ВС, уточнили в оборонном ведомстве.
Сам наводчик, с которым пообщалось издание, назвал свою работу крайне ответственной — ведь он отвечает за жизнь членов экипажей воздушных судов.
Ранее Минобороны показало на видео уничтожение колонны бронетехники ВСУ экипажем вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении.
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