Российская авиация ударила по 7 пунктам управления украинских войск

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь пунктов управления ВСУ за прошедшие сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка», — рассказал он.

По его словам, также российские военные ударили по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Ильинки, Бахмута, Константиновки, Миньковки в ДНР. Кроме того, поражено 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков добавил, что силы ВС РФ уничтожили дивизионы С-300 у Больших Ломзак в Николаевской области, а также «Бук-М1» у Славяногорска в ДНР.