19 января 2023, 14:09
Российская авиация сбила в небе над ДНР украинский Су-25
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в районе Полтавки в ДНР
Авиация ВКС России сбила украинский военный самолет Су-25 около населенного пункта Полтавка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины», — уточнили в ведомстве.
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За сутки средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червонопоповка, Кременная, Житловка в Луганской Народной Республике.
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Всего с начала СВО ВС России уничтожили 2903 БПЛА, 374 самолета и 200 вертолетов противника. Российские силы нейтрализовали 7569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 401 зенитный ракетный комплекс, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, 8113 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны РФ
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