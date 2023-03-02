Спецоперация 02 марта 2023, 15:17 Российская авиация сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в ДНР Минобороны: авиация ВКС России сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в ДНР РИА «Новости»

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Вертолет Ми-8 ликвидировали около населенного пункта Кураховка в ДНР. За минувшие сутки российская противовоздушная оборона сбила еще один самолет — Су-25.

В районах нескольких населенных пунктов ДНР и Херсонской области отечественные средства ПВО поразили 14 беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Также удалось сбить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Около Краматорска ДНР российские бойцы уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В Днепропетровской области ликвидирован радиолокатор наведения ЗРК «С-300» противника. Также подразделения ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом.