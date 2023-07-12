Спецоперация 12 июля 2023, 14:37 Российская авиация сбила ударный вертолет Ми-24 Украины в ДНР МО РФ: авиация ВКС РФ сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24 в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины», — передали в ведомстве.

Реклама

ВСУ за сутки потеряли до 335 военных и британскую гаубицу FH-70 при безуспешных атаках в ЛДНР. Российская армия также отразила ударами авиации и огнем артиллерии 30 атак украинских боевиков на Донецком направлении. И поразила скопления живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике, писал RT.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили свыше 26 тысяч человек и три тысячи единиц вооружения. Российские войска точно бьют по резервам украинской армии и техники, в том числе поступающей с Запада.