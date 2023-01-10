Спецоперация 10 января 2023, 15:08 Российская авиация сбила три украинских самолета Су-25 в ДНР Минобороны сообщило, что российские военные сбили три самолета ВСУ в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Истребители ВКС России сбили три самолета Су-25 украинцев в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

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Он добавил, что российские военные ударили по двум украинским складам в Запорожской области и в ДНР. Там хранилось вооружение 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 108-й бригады территориальной обороны.

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Кроме того, стало известно об уничтожении 20 националистов на Купянском направлении и боле 20 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Также ВСУ потеряли свыше 40 военных на Краснолиманском направлении.