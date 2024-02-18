18 февраля 2024, 07:20
Российская авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация ВКС России поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа авиации ВКС России нанесла огневое поражение бронетехнике и живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны.
«На Краснолиманском направлении ударная группа поразила скопление бронетехники и живой силы украинской армии авиационными ракетами С-8 с близкого расстояния», — добавили в ведомстве.
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После нанесения ударов летчики совершили противоракетный маневр и успешно вернулась на первоначальную точку базирования.
Ранее стало известно, что российские войска начали наступление на позиции боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Именно на этом участке прошлым летом ВСУ сосредоточили основные усилия в ходе провалившегося контрнаступления.
Кроме того, 17 февраля Миноороны сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР.
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