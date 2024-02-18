Спецоперация 18 февраля 2024, 07:20 Российская авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении Авиация ВКС России поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

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Ударная группа авиации ВКС России нанесла огневое поражение бронетехнике и живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны.

«На Краснолиманском направлении ударная группа поразила скопление бронетехники и живой силы украинской армии авиационными ракетами С-8 с близкого расстояния», — добавили в ведомстве.

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После нанесения ударов летчики совершили противоракетный маневр и успешно вернулась на первоначальную точку базирования.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление на позиции боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Именно на этом участке прошлым летом ВСУ сосредоточили основные усилия в ходе провалившегося контрнаступления.

Кроме того, 17 февраля Миноороны сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР.