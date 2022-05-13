Российская авиация нанесла удары по штабам ВСУ и уничтожила склад боеприпасов

Российские военные ударами воздушных ракет уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Золотое и поселка Врубовка Луганской Народной Республики. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что воздушные ракеты поразили 32 района скопления живой силы и военной техники противника, а также подорвали склад боеприпасов рядом с поселком Краснопавловка Харьковской области, пишет RT.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведено из строя 37 единиц военной техники», — рассказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что оперативно-тактическая авиация поразила три командных пункта ВСУ и 52 района скопления живой силы и военной техники украинских войск.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 17 пунктов управления, вели огонь по 370 районам скопления войск Украины и поразили позиции пяти артиллерийских подразделений.

Российские ПВО сбили три беспилотника около сел Краснополь и Малая Камышеваха Харьковской области и рядом с городом Горловка Донецкой Народной Республики.

С начала проведения военной операции Украина потеряла 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотников, 304 зенитно-ракетных комплекса, 3039 танков и бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы военной автомобильной техники.