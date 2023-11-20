Спецоперация 20 ноября 2023, 05:44 Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ ВКС РФ нанесли ракетные удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативно-тактическая авиация РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов <…> нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

Реклама

Атаку вели в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Кроме этого, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 ударили по скоплению живой силы, вооружения и военной техники еще трех бригад в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации. Новый летательный аппарат предназначен для борьбы с воздушными, надводными и наземными целями на сверхзвуковых скоростях полета. Также самолет сможет служить командным пунктом управления при действиях смешанных групп авиатехники.