Спецоперация 10 декабря 2023, 07:08 Российская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ Авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения авиации группировки войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации украинских военных в пяти населенных пунктах. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

«Экипажи оперативно-тактической авиации совершили 14 ракетно-бомбовых ударов по местам временной дислокации 68-егерской, 60-й, 41-й, 30-й и 21-й бригад, а также подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Петропавловка, Першетравневое, Стельмаховка и Песчаная», — сказал он.

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Глава пресс-центра отметил, что артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы нанесла удары по позициям ВСУ в районах Урочища Кринички, Новоселовского, Берестового и Кисловки.

Ранее стало известно, что Минобороны впервые применило вертолеты Ка-52М «Аллигатор» при ударах по позициям ВСУ на Донецком направлении.