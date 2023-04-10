10 апреля 2023, 07:29
Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по украинским позициям в зоне СВО
Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по украинским позициям в ДНР
Системы ТОС-1А «Солнцепек» и штурмовая авиация Вооруженных сил РФ поразили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские военные понесли потери. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в комментарии РИА «Новости».
По его словам, штурмовая авиация с помощью неуправляемых ракет ударила по живой силе и огневым средствам Вооруженных сил Украины.
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«Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.
Также российская оперативно-тактическая авиация нанесла при использовании фугасных авиационных бомб удары по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов националистов. Расчеты ПВО группировки войск «Центр» ликвидировали беспилотники противника.
Кроме того, «Центр» обнаружил движение техники и личного состава 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 15-го полка Национальной гвардии Украины на Червонодибровском участке. Группировка нанесла огневое поражение украинским силам.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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